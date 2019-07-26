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ТЭК 26.07.2019 17:42

Средняя цена на нефть на мировых рынках в I полугодии превысила $66 за баррель - ЦБА

Средняя цена на нефть на мировых рынках в первом полугодии 2019 года превысила $66 за баррель, отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана.

«Средняя цена на нефть в первом полугодии 2019 года превысила $66 за баррель против $72 за баррель 2018 году», - отмечается в заявлении ЦБА.

При этом ЦБА отмечает улучшение внешнеэкономических позиций Азербайджана. «Экспорт товаров в январе-июне 2019 года увеличился на 15,2%, в том числе ненефтяной экспорт увеличился на 13,5%, что выше темпов роста ненефтяного импорта (без учета импорта золота), который составил 11,6%», - подчеркивает банк.

Платежный баланс исполнен с профицитом. В результате валютные резервы Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 9,7% - до $49,1 млрд на 1 июля.

В тоже время ЦБА отмечает, что международные организации прогнозируют снижение темпов экономического роста в некоторых странах, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. Кроме этого, банк отмечает сохранение глобальной неопределенности и торговых противостояний.

В таких условиях с начала текущего года наблюдается рост мировых цен на продовольствие на 7,1%, в том числе мясные продукты подорожали на 8,4%, молочные – на 17,2%.

ЦБА также указывает на смягчение внутренних монетарных условий. С начала текущего года манатная денежная база увеличилась на 7%, что было обусловлено фискальным стимулированием социального характера.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]