Средняя цена на нефть на мировых рынках в I полугодии превысила $66 за баррель - ЦБА

Средняя цена на нефть на мировых рынках в первом полугодии 2019 года превысила $66 за баррель, отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана.

«Средняя цена на нефть в первом полугодии 2019 года превысила $66 за баррель против $72 за баррель 2018 году», - отмечается в заявлении ЦБА.

При этом ЦБА отмечает улучшение внешнеэкономических позиций Азербайджана. «Экспорт товаров в январе-июне 2019 года увеличился на 15,2%, в том числе ненефтяной экспорт увеличился на 13,5%, что выше темпов роста ненефтяного импорта (без учета импорта золота), который составил 11,6%», - подчеркивает банк.

Платежный баланс исполнен с профицитом. В результате валютные резервы Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 9,7% - до $49,1 млрд на 1 июля.

В тоже время ЦБА отмечает, что международные организации прогнозируют снижение темпов экономического роста в некоторых странах, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. Кроме этого, банк отмечает сохранение глобальной неопределенности и торговых противостояний.

В таких условиях с начала текущего года наблюдается рост мировых цен на продовольствие на 7,1%, в том числе мясные продукты подорожали на 8,4%, молочные – на 17,2%.

ЦБА также указывает на смягчение внутренних монетарных условий. С начала текущего года манатная денежная база увеличилась на 7%, что было обусловлено фискальным стимулированием социального характера.

А.Азизов