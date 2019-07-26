Рост ВВП США во II квартале замедлился до 2,1%, лучше ожиданий

ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США.

Подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное повышение ВВП США в апреле-июне - 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4,3% в пересчете на годовые темпы. Государственные расходы подскочили на 5%, обеспечив максимальную поддержку квартальному ВВП за 10 лет.

Общий объем частных инвестиций в минувшем квартале уменьшился на 5,5%, в частности, инвестиции в нежилые здания и сооружения снизились впервые с 2015 года - на 0,6%, инвестиции в жилую недвижимость упали на 1,5%.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале ускорился до 1,8% с 1,1% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали более выраженного ускорения роста показателя, до 2%.

Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Объем экспорта во втором квартале упал на 5,2%, при этом поставки за рубеж товаров снизились на 5%, а экспорт услуг уменьшился на 5,6%. Импорт повысился на 0,1%, в том числе, товаров - на 0,2%, услуг - на 0,3%.

Представленная Минторгом в пятницу информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех.

Минторг также представил пересмотренную оценку данных за четвертый квартал 2018 года, показавших, что президент США Дональд Трамп не смог добиться 3%-ного экономического подъема, который он обещал.

Согласно пересмотренным данным, объем американского ВВП в четвертом квартале вырос на 2,5% в годовом выражении, а не на 3%, как сообщалось ранее. Ухудшение оценки связано с пересмотром динамики показателей капиталовложений бизнеса и экспорта.

Объем ВВП по итогам 2018 года вырос на 2,9% по сравнению с 2017 годом - это самые высокие темпы с 2015 года.