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ТЭК 26.07.2019 18:03

Добыча нефти в РФ в 2019г ожидается на уровне прошлого года в 556-557 млн тонн - Новак

Добыча нефти в России в 2019 году может составить 556-557 млн тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Исходя из общих прогнозов мы думаем, что будет уровень прошлого года 556-557 млн тонн в год. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он.

Добыча нефти в России в 2018 году была на уровне 556 млн тонн (11,12 млн б/с).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]