Добыча нефти в РФ в 2019г ожидается на уровне прошлого года в 556-557 млн тонн - Новак

Добыча нефти в России в 2019 году может составить 556-557 млн тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Исходя из общих прогнозов мы думаем, что будет уровень прошлого года 556-557 млн тонн в год. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он.

Добыча нефти в России в 2018 году была на уровне 556 млн тонн (11,12 млн б/с).