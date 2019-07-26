Ситуация в Персидском заливе на грани крупномасштабного военного столкновения, этого допустить нельзя - Лавров

Ситуация в Персидском заливе чревата крупномасштабным военным столкновением из-за антииранских шагов, этого нельзя допустить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - сказал Лавров на заседании Совета министров иностранных дел БРИКС.
Он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе.
"С этой целью мы несколько лет назад сформулировали концепцию обеспечения коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе. У всех наших коллег в БРИКС текст этой концепции имеется. Надеемся на вашу поддержку", - сказал министр.
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС
Президент Алиев учредил конкурс для создания в Азербайджане банка кадровых резервов
МИД Азербайджана обвинил Армению в очередной провокации для срыва мирных переговоров по Карабаху
GE договорилась с OPIC разблокировать финансирование I очереди Запорожской ВЭС на $150 млн
Трамп пообещал Франции "ответные меры" в связи с решением о введении налога для IT-гигантов
Турция проявила интерес к российским инвестициям в свою нефтехимию
Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана
"Роскосмос" инициирует переговоры с целью запрета испытаний противоспутникового оружия - Рогозин
Азербайджанские пограничники спасли весь экипаж утонувшего у берегов Ленкорани иранского сухогруза - Погранслужба
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору