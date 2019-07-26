Требовать от Ирана одностороннего выполнения СВПД контрпродуктивно - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные участники ядерной сделки с Ираном не выполняют свои обязательства и в этих условиях контрпродуктивно требовать от Тегерана соблюдать свои обязательства в одностороннем порядке.

"Надеюсь, вы понимаете, что контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего наши западные коллеги, этого не делают", - сказал Лавров в пятницу в Рио-де-Жанейро, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов БРИКС.

"Мы призываем европейскую "тройку" осознать свою ответственность за сохранение ядерной сделки, за выполнение ими своих обязательств по беспрепятственному развитию экономических связей с Ираном", - подчеркнул министр.