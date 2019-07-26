РФ и Турция планируют подписать ветсертификаты на поставку мяса гусей и уток на турецкий рынок

Россия и Турция близки к тому, чтобы наладить поставки российского мяса гусей и уток на турецкий рынок.
Как заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе российско-турецкой межправкомиссии в пятницу в Анталье, этому будет способствовать подписание ветсертификатов на гусятину и утятину. "Для расширения двусторонней торговли предполагается подписать ветсертификаты, которые обеспечат поставку мяса гуся и утки в Турцию", - сказала она.
Переговоры о поставках этого мяса в Турцию идут длительное время. Образцы ветсертификатов на него Россельхознадзор передал турецким коллегам в апреле 2018 года.
При этом министр подчеркнула, что во взаимной торговле не следует говорить "ни о квотах, ни о тарифных препятствиях". "Сегодня нам надо говорить о полной отмене квот", - подчеркнула она.
Пекджан также высказалась за сокращение карантинного и санитарного контроля и надзора при поставках продукции растениеводства.
По ее словам, представители министерств сельского хозяйства России и Турции планируют в конце года провести третье заседание сельскохозяйственного исполнительного комитета и рассмотреть основные вопросы по сотрудничеству в этой сфере. Предполагается, что речь на заседании пойдет и о мерах по упрощению механизмов торговли.
Как заявил на заседании комиссии ее сопредседатель министр энергетики РФ Александр Новак, за 4 месяца этого года товарооборот сельхозпродукции между РФ и Турцией составил $1,2 млрд за счет роста поставок турецкой продукции в РФ.
Как сообщалось, в 2018 году Россия экспортировала в Турцию продукции АПК на $1,9 млрд, что на 7% больше, чем год назад.
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