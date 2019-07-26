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АПК 26.07.2019 23:31

РФ и Турция планируют подписать ветсертификаты на поставку мяса гусей и уток на турецкий рынок

Россия и Турция близки к тому, чтобы наладить поставки российского мяса гусей и уток на турецкий рынок.

Как заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в ходе российско-турецкой межправкомиссии в пятницу в Анталье, этому будет способствовать подписание ветсертификатов на гусятину и утятину. "Для расширения двусторонней торговли предполагается подписать ветсертификаты, которые обеспечат поставку мяса гуся и утки в Турцию", - сказала она.

Переговоры о поставках этого мяса в Турцию идут длительное время. Образцы ветсертификатов на него Россельхознадзор передал турецким коллегам в апреле 2018 года.

При этом министр подчеркнула, что во взаимной торговле не следует говорить "ни о квотах, ни о тарифных препятствиях". "Сегодня нам надо говорить о полной отмене квот", - подчеркнула она.

Пекджан также высказалась за сокращение карантинного и санитарного контроля и надзора при поставках продукции растениеводства.

По ее словам, представители министерств сельского хозяйства России и Турции планируют в конце года провести третье заседание сельскохозяйственного исполнительного комитета и рассмотреть основные вопросы по сотрудничеству в этой сфере. Предполагается, что речь на заседании пойдет и о мерах по упрощению механизмов торговли.

Как заявил на заседании комиссии ее сопредседатель министр энергетики РФ Александр Новак, за 4 месяца этого года товарооборот сельхозпродукции между РФ и Турцией составил $1,2 млрд за счет роста поставок турецкой продукции в РФ.

Как сообщалось, в 2018 году Россия экспортировала в Турцию продукции АПК на $1,9 млрд, что на 7% больше, чем год назад.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МЯСО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]