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Происшествия 26.07.2019 19:08

Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана

Экипаж иранского сухогруза "Шабахянг", затонувшего в результате бедствия на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, вечером в пятницу будет доставлен в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана.

«Все 9 членов экипажа сухогруза ориентировочно в 22:00 по бакинскому времени будут доставлены в Баку», - сообщил представитель посольства.

При этом он не стал уточнять состояние членов экипажа. «Пока информации об этом нет. Кроме этого, пока не ясно каким образом и когда они будут отправлены в Иран», - указали в дипмиссии.

В пятницу в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению были привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.

Иранское судно утонуло после 16.22 по местному времени.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, СУХОГРУЗ, ЭКИПАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]