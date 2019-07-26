Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана

Экипаж иранского сухогруза "Шабахянг", затонувшего в результате бедствия на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, вечером в пятницу будет доставлен в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана.
«Все 9 членов экипажа сухогруза ориентировочно в 22:00 по бакинскому времени будут доставлены в Баку», - сообщил представитель посольства.
При этом он не стал уточнять состояние членов экипажа. «Пока информации об этом нет. Кроме этого, пока не ясно каким образом и когда они будут отправлены в Иран», - указали в дипмиссии.
В пятницу в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению были привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.
Иранское судно утонуло после 16.22 по местному времени.
Ф.Исазаде
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