Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана

Экипаж иранского сухогруза "Шабахянг", затонувшего в результате бедствия на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, вечером в пятницу будет доставлен в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана.

«Все 9 членов экипажа сухогруза ориентировочно в 22:00 по бакинскому времени будут доставлены в Баку», - сообщил представитель посольства.

При этом он не стал уточнять состояние членов экипажа. «Пока информации об этом нет. Кроме этого, пока не ясно каким образом и когда они будут отправлены в Иран», - указали в дипмиссии.

В пятницу в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению были привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.

Иранское судно утонуло после 16.22 по местному времени.

Ф.Исазаде