Кадлоу не ждет прорыва в возобновляемых торговых переговорах США с Китаем

Американская делегация отправляется в КНР в понедельник для возобновления торговых переговоров с китайской стороной, от которых экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу не ожидает прорыва.
"Я бы не ждал крупных соглашений, - заявил Кадлоу в интервью CNBC. - Судя по разговорам с нашими переговорщиками, стороны просто планируют перезагрузку и, возможно, вернутся к тому моменту переговоров, на которых они остановились в мае".
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встретившиеся в конце июня в рамках саммита G20 в Осаке, договорились возобновить прерванные в мае переговоры. Кадлоу отметил, что до их приостановки стороны согласовали сделку на 90%.
По его словам, США и Китаю все еще необходимо достичь консенсуса по ключевым структурным вопросам, включая вопрос кражи интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий.
Комментируя данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении ВВП США во втором квартале, Кадлоу назвал "героем" потребительский сектор, где был отмечен рост на 4,3%.
Он также назвал "почти чудом" тот факт, что экономика США растет, несмотря на подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в конце 2018 года.
Кадлоу исключил возможность проведения валютных интервенций в США. По его словам, Трамп обеспокоен тем, что некоторые страны, возможно, манипулируют валютными курсами, пытаясь получить краткосрочное преимущество.
"Нам это не нравится. Однако это не значит, что мы будем играть на понижение доллара", - заявил Кадлоу.
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС
Президент Алиев учредил конкурс для создания в Азербайджане банка кадровых резервов
МИД Азербайджана обвинил Армению в очередной провокации для срыва мирных переговоров по Карабаху
GE договорилась с OPIC разблокировать финансирование I очереди Запорожской ВЭС на $150 млн
Трамп пообещал Франции "ответные меры" в связи с решением о введении налога для IT-гигантов
Турция проявила интерес к российским инвестициям в свою нефтехимию
Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана
"Роскосмос" инициирует переговоры с целью запрета испытаний противоспутникового оружия - Рогозин
Азербайджанские пограничники спасли весь экипаж утонувшего у берегов Ленкорани иранского сухогруза - Погранслужба
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору