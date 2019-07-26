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Дальнее зарубежье 26.07.2019 19:16

Кадлоу не ждет прорыва в возобновляемых торговых переговорах США с Китаем

Американская делегация отправляется в КНР в понедельник для возобновления торговых переговоров с китайской стороной, от которых экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу не ожидает прорыва.

"Я бы не ждал крупных соглашений, - заявил Кадлоу в интервью CNBC. - Судя по разговорам с нашими переговорщиками, стороны просто планируют перезагрузку и, возможно, вернутся к тому моменту переговоров, на которых они остановились в мае".

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встретившиеся в конце июня в рамках саммита G20 в Осаке, договорились возобновить прерванные в мае переговоры. Кадлоу отметил, что до их приостановки стороны согласовали сделку на 90%.

По его словам, США и Китаю все еще необходимо достичь консенсуса по ключевым структурным вопросам, включая вопрос кражи интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий.

Комментируя данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении ВВП США во втором квартале, Кадлоу назвал "героем" потребительский сектор, где был отмечен рост на 4,3%.

Он также назвал "почти чудом" тот факт, что экономика США растет, несмотря на подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в конце 2018 года.

Кадлоу исключил возможность проведения валютных интервенций в США. По его словам, Трамп обеспокоен тем, что некоторые страны, возможно, манипулируют валютными курсами, пытаясь получить краткосрочное преимущество.

"Нам это не нравится. Однако это не значит, что мы будем играть на понижение доллара", - заявил Кадлоу.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]