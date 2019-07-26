Цены на нефть перешли к снижению, Brent на уровне $63,26 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в пятницу на фоне роста доллара, поддержку которому оказали заявления экономического советника Белого Дома Ларри Кадлоу.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 подешевели на $0,13 (0,21%) - до $63,26 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,09 (0,16%) - до $55,93 за баррель.
Между тем за неделю Brent подорожала примерно на 1,7%, WTI - на 0,5%.
Кадлоу заявил CNBC, что США исключают возможность проведения валютных интервенций. Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg, подскочил до максимума более чем за месяц.
Нефтяные фьючерсы изначально росли на торгах в пятницу на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках.
Позитивной для рынка на этой неделе стала новость о снижении запасов нефти в США по итогам шестой недели подряд. При этом падение запасов на прошлой неделе составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами.
Кроме того, добыча нефти в Штатах сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".
Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. В последние недели Иран оказался в центре внимания рынка после ареста вооруженными силами страны танкера, следовавшего под британским флагом. Ранее власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ИФ) арестовали танкер Grace 1 по подозрениям в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.
Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.
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