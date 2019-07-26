РФ и Турция ищут новые точки роста товарооборота: транспорт, фармацевтика, судостроение

Россия и Турция в ходе российско-турецкой межправкомиссии кроме углубления сотрудничества в традиционных отраслях - сельское хозяйство, энергетика, автомобилестроение, металлургия, обсудили новые точки роста товарооборота.

Так, принято решение о создании рабочей группы по фармацевтике, обсуждаются поставки продукции судостроения, сотрудничество в нефтехимии.

По словам министра торговли Турции Рухсар Пекджан, стороны договариваются об улучшении портовых возможностей, расширению ро-ро, железнодорожных перевозок. Также принято решение о подписании соглашения по автомобильным перевозкам.

Она отметила также, что в рамках рабочей группы по энергетике были приняты решения по поставке оборудования, использования нацвалют, по поставкам нефтехимической продукции, призвав также к развитию электронной торговли.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что стороны видят потенциал в сотрудничестве в гражданском судостроении - российские конструкторские бюро имеют много наработок, в частности, скоростные суда речного класса и суда" река-море" на подводных крыльях. "Металлургия традиционно является значимым направлением сотрудничества: на Турцию приходится до 20% экспорта всей металлургической продукции из России. Конечно, мы заинтересованы в стабильном развитии и устранении барьеров на пути взаимной торговли. В этой связи на МПК мы обсудили этот вопрос и, надеемся, что будет принято положительное решение", - добавил он.

"Сегодня принято решение создать отдельную рабочую группу по фармацевтике в рамках МПК. Пока торговля в этой сфере носит фрагментарный характер, но мы договорились подробно изучить перспективы сотрудничества в части вакцин и организации производств на территории двух стран", - сказал Груздев.

"Группа "ГАЗ"расширяет свое присутствие на турецком рынке, и мы благодарны министерству промышленности за решение продлить возможность использования двигателей евро-5 до конца 2019 года. При этом хочу вас проинформировать, что со следующего года Группа "ГАЗ" планирует при сборочном производстве использовать двигатели класса евро-6 и расширить производственную линейку", - сказал чиновник.

Он также проинформировал, что планируется создать механизмы по поддержке экспорта на базе торгового представительства. Офис планируется создать в Стамбуле.

Представитель министерства здравоохранения РФ сказал в ходе МПК, что стороны согласовали меморандум о сотрудничестве по направлениям, имеющим наибольшие перспективы, отметив, что считает возможным подписать его в ходе ближайшей встречи руководителей наших стран.

"В настоящее время на территории РФ разрешены более 100 лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций и 144 медицинских изделий турецкого производства. Российские компании также осуществляют экспорт медицинских товаров в Турцию", - сказал он, отметив, что для углубления сотрудничества договорились о создании рабгруппы по здравоохранению.

Пекджан сказала также, что в 2018 году Турцию посетили 6 млн российских туристов, министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что в 2019 году этот рекорд будет побит.