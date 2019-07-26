РФ и Турция ищут новые точки роста товарооборота: транспорт, фармацевтика, судостроение

Россия и Турция в ходе российско-турецкой межправкомиссии кроме углубления сотрудничества в традиционных отраслях - сельское хозяйство, энергетика, автомобилестроение, металлургия, обсудили новые точки роста товарооборота.
Так, принято решение о создании рабочей группы по фармацевтике, обсуждаются поставки продукции судостроения, сотрудничество в нефтехимии.
По словам министра торговли Турции Рухсар Пекджан, стороны договариваются об улучшении портовых возможностей, расширению ро-ро, железнодорожных перевозок. Также принято решение о подписании соглашения по автомобильным перевозкам.
Она отметила также, что в рамках рабочей группы по энергетике были приняты решения по поставке оборудования, использования нацвалют, по поставкам нефтехимической продукции, призвав также к развитию электронной торговли.
Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что стороны видят потенциал в сотрудничестве в гражданском судостроении - российские конструкторские бюро имеют много наработок, в частности, скоростные суда речного класса и суда" река-море" на подводных крыльях. "Металлургия традиционно является значимым направлением сотрудничества: на Турцию приходится до 20% экспорта всей металлургической продукции из России. Конечно, мы заинтересованы в стабильном развитии и устранении барьеров на пути взаимной торговли. В этой связи на МПК мы обсудили этот вопрос и, надеемся, что будет принято положительное решение", - добавил он.
"Сегодня принято решение создать отдельную рабочую группу по фармацевтике в рамках МПК. Пока торговля в этой сфере носит фрагментарный характер, но мы договорились подробно изучить перспективы сотрудничества в части вакцин и организации производств на территории двух стран", - сказал Груздев.
"Группа "ГАЗ"расширяет свое присутствие на турецком рынке, и мы благодарны министерству промышленности за решение продлить возможность использования двигателей евро-5 до конца 2019 года. При этом хочу вас проинформировать, что со следующего года Группа "ГАЗ" планирует при сборочном производстве использовать двигатели класса евро-6 и расширить производственную линейку", - сказал чиновник.
Он также проинформировал, что планируется создать механизмы по поддержке экспорта на базе торгового представительства. Офис планируется создать в Стамбуле.
Представитель министерства здравоохранения РФ сказал в ходе МПК, что стороны согласовали меморандум о сотрудничестве по направлениям, имеющим наибольшие перспективы, отметив, что считает возможным подписать его в ходе ближайшей встречи руководителей наших стран.
"В настоящее время на территории РФ разрешены более 100 лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций и 144 медицинских изделий турецкого производства. Российские компании также осуществляют экспорт медицинских товаров в Турцию", - сказал он, отметив, что для углубления сотрудничества договорились о создании рабгруппы по здравоохранению.
Пекджан сказала также, что в 2018 году Турцию посетили 6 млн российских туристов, министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что в 2019 году этот рекорд будет побит.
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Черногорией по сотрудничеству в сфере ЧС
Президент Алиев учредил конкурс для создания в Азербайджане банка кадровых резервов
МИД Азербайджана обвинил Армению в очередной провокации для срыва мирных переговоров по Карабаху
GE договорилась с OPIC разблокировать финансирование I очереди Запорожской ВЭС на $150 млн
Трамп пообещал Франции "ответные меры" в связи с решением о введении налога для IT-гигантов
Турция проявила интерес к российским инвестициям в свою нефтехимию
Экипаж затонувшего у берегов Азербайджана иранского сухогруза вечером будет доставлен в Баку – посольство Ирана
"Роскосмос" инициирует переговоры с целью запрета испытаний противоспутникового оружия - Рогозин
Азербайджанские пограничники спасли весь экипаж утонувшего у берегов Ленкорани иранского сухогруза - Погранслужба
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору