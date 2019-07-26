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Транспорт и связь 26.07.2019 21:23

Трамп пообещал Франции "ответные меры" в связи с решением о введении налога для IT-гигантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции "серьезными ответными мерами" на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов.

"Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", - написал Трамп в своем Твиттере.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, облагающий 3%-ным налогом выручку IT-гигантов, таких как Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

"Мы объявим о серьезных ответных мерах на глупый поступок Макрона в короткий срок", - пообещал Трамп.

Новый налог, введенный французскими властями, действует для компаний с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн евро. Таким образом, он коснется порядка 30 компаний, основная часть которых американские.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]