Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции "серьезными ответными мерами" на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов.
"Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", - написал Трамп в своем Твиттере.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, облагающий 3%-ным налогом выручку IT-гигантов, таких как Facebook Inc. и Amazon.com Inc.
"Мы объявим о серьезных ответных мерах на глупый поступок Макрона в короткий срок", - пообещал Трамп.
Новый налог, введенный французскими властями, действует для компаний с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн евро. Таким образом, он коснется порядка 30 компаний, основная часть которых американские.
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