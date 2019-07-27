В Баку потушили пожар в торговом центре “Metropark” – МЧС Азербайджана

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар в крупном торгово-развлекательном центре “Metropark” в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вдоль шахты второго и третьего этажей семиэтажного здания ТРЦ «Metropark” сгорело 10 погонных метров электрического кабеля. Здание защищено от пожара. Пожар потушен противопожарной службой МЧС», - отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
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