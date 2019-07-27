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Происшествия 27.07.2019 08:59

В Баку потушили пожар в торговом центре “Metropark” – МЧС Азербайджана

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар в крупном торгово-развлекательном центре “Metropark” в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вдоль шахты второго и третьего этажей семиэтажного здания ТРЦ «Metropark” сгорело 10 погонных метров электрического кабеля. Здание защищено от пожара. Пожар потушен противопожарной службой МЧС», - отмечается в сообщении.


Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТЦ, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]