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Дальнее зарубежье 27.07.2019 09:01

Главы МИД стран БРИКС обеспокоены напряженностью в Персидском заливе

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили напряженность в Персидском заливе, северокорейскую проблему, а также Ближний Восток и Афганистан, сообщается в итоговом заявлении, распространенном в пятницу после встречи глав МИД.

"Министры выразили обеспокоенность в связи с напряженностью в Персидском заливе и призвали к выработке мирного политического решения через диалог и дипломатию", - отмечается в документе.

Кроме того, главы МИД стран БРИКС высказались по северокорейской проблеме.

"Министры приветствовали недавние меры, которые нацелены на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и помогают поддерживать мир и стабильность в северо-восточной Азии", - подчеркнули министры, имея в виду готовность США к дальнейшим переговорам с КНДР.

В заявлении по итогам встречи министров БРИКС также сказано, что стороны "выразили обеспокоенность ввиду конфликтов и напряженных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в ряде других регионов, которые оказывают существенный эффект на региональном и международном уровне".

По теме Афганистана главы МИД стран БРИКС подчеркнули поддержку международных и национальных усилий для достижения мирного соглашения.

Встреча глав МИД стран БРИКС состоялась в Рио-де-Жанейро.

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Тэги: БРИКС, МИР, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]