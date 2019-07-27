Главы МИД стран БРИКС обеспокоены напряженностью в Персидском заливе

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС обсудили напряженность в Персидском заливе, северокорейскую проблему, а также Ближний Восток и Афганистан, сообщается в итоговом заявлении, распространенном в пятницу после встречи глав МИД.

"Министры выразили обеспокоенность в связи с напряженностью в Персидском заливе и призвали к выработке мирного политического решения через диалог и дипломатию", - отмечается в документе.

Кроме того, главы МИД стран БРИКС высказались по северокорейской проблеме.

"Министры приветствовали недавние меры, которые нацелены на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и помогают поддерживать мир и стабильность в северо-восточной Азии", - подчеркнули министры, имея в виду готовность США к дальнейшим переговорам с КНДР.

В заявлении по итогам встречи министров БРИКС также сказано, что стороны "выразили обеспокоенность ввиду конфликтов и напряженных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в ряде других регионов, которые оказывают существенный эффект на региональном и международном уровне".

По теме Афганистана главы МИД стран БРИКС подчеркнули поддержку международных и национальных усилий для достижения мирного соглашения.

Встреча глав МИД стран БРИКС состоялась в Рио-де-Жанейро.