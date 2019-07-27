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Регион 27.07.2019 11:02

МИД Белоруссии заявил протест Литве из-за "вмешательства в коммерческую сделку"

Временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии был в пятницу вызван в МИД Белоруссии, ему был заявлен протест, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", - говорится в сообщении.

Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран, заявляют в МИД Белоруссии.

О какой сделке идет речь, не уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЛИТВА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]