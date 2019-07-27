Временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии был в пятницу вызван в МИД Белоруссии, ему был заявлен протест, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", - говорится в сообщении.

Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран, заявляют в МИД Белоруссии.

О какой сделке идет речь, не уточняется.