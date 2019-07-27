В палате представителей США не намерены отказываться от плана подвергнуть Трампа импичменту

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что не хотела бы отходить от планов в том, что касается возможности процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа до выборов 2020 года.

"Я не собираюсь выжидать, - сказала Пелоси журналистам в пятницу. - Мы продолжим, когда у нас будет то, что нам нужно (результаты расследования - ИФ) - ни днем ранее".

Пелоси подтвердила свою позицию после того, как бывший спецпрокурор Роберт Мюллер дал показания в Конгрессе на слушаниях, которые Трамп назвал катастрофой для демократов.

Она заявила, что направит все силы на отстранение нынешнего президента США от власти, если появятся какие-либо доказательства правонарушений, поскольку без наличия обоснованного судебного дела процедура импичмента невозможна.

На прошлой неделе около сотни демократов заявили о поддержке усилий по инициированию процедуры импичмента в отношении Трампа.

Некоторые демократы заявляют, что времени для того, чтобы начать процедуру импичмента, не хватает, учитывая, что избирательная кампания 2020 года начнется через несколько месяцев.

Бывший спецпрокурор Мюллер в семичасовых показаниях перед Конгрессом США ранее на этой неделе не оправдал Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях отвечал односложно.