Вашингтон намерен бороться с преференциями в ВТО для некоторых развивающихся стран - Трамп

Вашингтон намерен предпринять действия против стран-участниц ВТО, которые, объявляя себя развивающимися, получают определенные преференции.
"ВТО не функционирует, когда богатейшие страны мира заявляют о том, что они развивающиеся, для того, чтобы избегать правил ВТО и получать преференции. Хватит! Сегодня я дал распоряжение торговому представителю США предпринять меры для того, чтобы эти страны прекратили обманывать систему за счет США". - написал в пятницу президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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