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Регион 27.07.2019 09:06

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит турецкое руководство в покупке у России ЗРС С-400.

По сообщению американских СМИ, Трамп сказал: "Я не виню Турцию". При этом, как отмечается в сообщениях, президент не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Ранее Трамп уже объяснял, что по его мнению, Турция, начавшая в июле получать из РФ С-400, купила их, так как США не согласились в свое время продать ей системы Patriot.

В ответ на поставку С-400 администрация США приостановила участие Турции в программе по строительству и покупке самолетов F-35. Кроме того, США грозили ввести экономические санкции против Анкары, но пока что этого не сделали.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, -ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]