Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки.
По сообщению американских СМИ, он заверил, что у него прекрасные отношения с президентом Франции Эмманюэлем Мапкроном, однако при этом он, возможно, введет такие пошлины.
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США.
Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами. Их он может предпринять в ответ на французский налог на американские технологические компании.
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