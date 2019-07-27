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Дальнее зарубежье 27.07.2019 10:00

Трамп не расстроен ракетными пусками в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ничуть не расстроен недавними ракетными пусками в КНДР.

По сообщению американских СМИ, он отметил в беседе с журналистами в Белом доме, что речь шла о ракетах малой дальности. Отвечая на вопрос, расстроили его пуски, Трамп сказал: "ничуть не расстроили".

Ранее на этой неделе в КНДР провели пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности. Если это так, то речь может идти о нарушении резолюций СБ ООН.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]