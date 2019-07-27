Трамп не расстроен ракетными пусками в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ничуть не расстроен недавними ракетными пусками в КНДР.

По сообщению американских СМИ, он отметил в беседе с журналистами в Белом доме, что речь шла о ракетах малой дальности. Отвечая на вопрос, расстроили его пуски, Трамп сказал: "ничуть не расстроили".

Ранее на этой неделе в КНДР провели пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности. Если это так, то речь может идти о нарушении резолюций СБ ООН.