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Регион 27.07.2019 10:36

Столтенберг так и не видит изменений в позиции Москвы по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу за неделю до объявленного Вашингтоном срока выхода из ДРСМД в очередной раз заявил, что не видит от России никаких сигналов для спасения этого договора.

"К сожалению, мы не увидели никаких сигналов, что Россия готова выполнять обязательства в рамках ДРСМД", - сказал Столтенберг немецкому изданию "Шпигель".

Он подчеркнул, что оценку США о нарушении договора Россией разделяют все члены Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что "многие союзники" США вне НАТО согласны с позицией Вашингтона к России в том, что касается соблюдения договора.

Столтенберг вновь напомнил об опасности, которую несут новые российские виды вооружений. По его словам, "они мобильны, их местоположение трудно определить и они могут достичь европейского города, к примеру, Берлина в течение нескольких минут".

Генсек НАТО напомнил, что США собираются выйти из ДРСМД 2 августа. Если Россия до этого времени не вернется к выполнению своих обязательств, "договор умрет", - заявил Столтенберг.

Глава альянса отметил, что на прекращение действия договора НАТО будет реагировать "соответствующе". Размещения новых ракетных систем средней дальности в Европе, по его словам, в планах альянса нет.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти из ДРСМД 2 августа. Помпео не исключил, что США развернут новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]