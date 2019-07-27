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Трамп и Макрон обсудили иранскую проблему и разозливший Вашингтон французский налог

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону проблемы, связанные с Ираном, сообщили в субботу Белом доме.

"Президент сегодня поговорил по телефону с президентом Франции Макроном, чтобы обсудить множество тем, в том числе - непрекращающуюся угрозу, которую представляет Иран для транспортных судов в Ормузском проливе", - говорится в коммюнике.

Также лидеры США и Франции обсудили решение Парижа о введении налога, направленного на американские технологические компании. Это налог, как сообщалось, вызвал недовольство Трампа, пригрозившего в ответ ввести пошлины на французское вино.

Наконец, президенты обсудили саммит G7, который состоится в августе на Корсике.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]