Трамп и Макрон обсудили иранскую проблему и разозливший Вашингтон французский налог

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону проблемы, связанные с Ираном, сообщили в субботу Белом доме.

"Президент сегодня поговорил по телефону с президентом Франции Макроном, чтобы обсудить множество тем, в том числе - непрекращающуюся угрозу, которую представляет Иран для транспортных судов в Ормузском проливе", - говорится в коммюнике.

Также лидеры США и Франции обсудили решение Парижа о введении налога, направленного на американские технологические компании. Это налог, как сообщалось, вызвал недовольство Трампа, пригрозившего в ответ ввести пошлины на французское вино.

Наконец, президенты обсудили саммит G7, который состоится в августе на Корсике.