Трамп верит в успех Бориса Джонсона и готов подписать с ним торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что новый британский премьер Борис Джонсон отлично справится со своей работой.
"Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром", - сказал Трамп американским журналистам.
Он добавил, что работает над "очень существенной" торговой сделкой с Великобританией. Соглашение может вступить в силу, когда Великобритания выйдет из ЕС и получит возможность заключать двусторонние соглашения в сфере торговли.
Со своей стороны, на Даунинг-стрит пояснили, что работа над соглашением стартует, как только состоится Brexit.
Также в Лондоне сообщили, что Трамп и Джонсон обсудили иранскую проблему. Они условились встретиться на августовском саммите G7 на Корсике.
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