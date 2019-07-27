Трамп верит в успех Бориса Джонсона и готов подписать с ним торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что новый британский премьер Борис Джонсон отлично справится со своей работой.

"Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром", - сказал Трамп американским журналистам.

Он добавил, что работает над "очень существенной" торговой сделкой с Великобританией. Соглашение может вступить в силу, когда Великобритания выйдет из ЕС и получит возможность заключать двусторонние соглашения в сфере торговли.

Со своей стороны, на Даунинг-стрит пояснили, что работа над соглашением стартует, как только состоится Brexit.

Также в Лондоне сообщили, что Трамп и Джонсон обсудили иранскую проблему. Они условились встретиться на августовском саммите G7 на Корсике.