Иран и Китай надеются на победу Байдена на выборах в США, считает Трамп

Власти Ирана и Китая надеются на победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США в 2020 году, так как это позволит им решить в свою пользу спорные вопросы, заявил американский президент Дональд Трамп.
По сообщению американских СМИ, Трамп предположил, что в Тегеране, возможно, "ждут победу сонного Джо Байдена, а не Трампа", так как в таком случае иранцы смогут заключить на своих условиях сделку по атому.
Китай, по мнению Трампа, тоже ожидает результатов президентских выборов в США. Но, по его словам, это совершенно его не тревожит, потому что Вашингтон тем временем получает десятки миллиардов долларов благодаря введенным Трампом пошлинам на китайские товары.
Наконец, Трамп заверил, что когда он добьется переизбрания, то все страны подпишут с ним "феноменальные соглашения".
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