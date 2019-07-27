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Дальнее зарубежье 27.07.2019 11:30

Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что считает обоснованным введение Госдепом США ограничений против ряда кубинских должностных лиц.

"Госдеп США ввел визовые ограничения для некоторых кубинских должностных лиц и других лиц, ответственных за практику эксплуатации и принуждения к труду в рамках кубинской программы зарубежных медицинских миссий. Куба должна прекратить использовать эту программу, которая помогает ей зарабатывать деньги на спинах своих граждан", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты также внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны.

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Тэги: США, КУБА, ФИЗЛИЦА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]