Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что считает обоснованным введение Госдепом США ограничений против ряда кубинских должностных лиц.
"Госдеп США ввел визовые ограничения для некоторых кубинских должностных лиц и других лиц, ответственных за практику эксплуатации и принуждения к труду в рамках кубинской программы зарубежных медицинских миссий. Куба должна прекратить использовать эту программу, которая помогает ей зарабатывать деньги на спинах своих граждан", - написал Помпео в своем твиттере.
Ранее в пятницу Соединенные Штаты также внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны.
Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»
Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нацбанк Белоруссии: рост "токсичных" активов банков может стать источником риска для экономики страны
Предварительное слушание по делу основателей крупнейшего в Грузии банка назначено на 12 сентября
Азерэнержи привлекает консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне
Болгария и Турция вошли в список самых опасных стран для детского отдыха - СК "АльфаСтрахование"
Поиски потерпевшего крушение над Каспием истребителя МиГ-29 продолжаются –Минобороны Азербайджана
В Баку потушили пожар в торговом центре “Metropark” – МЧС Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору