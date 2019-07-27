Предварительное слушание по делу основателей крупнейшего в Грузии банка назначено на 12 сентября

Тбилисский городской суд на заседании в пятницу назначил на 12 сентября предварительное слушание по делу основателей крупнейшего в Грузии ТВС банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, обвиняемых в легализации незаконных доходов.
Суд избрал им в качестве меры пресечения залог каждому в размере 700 млн лари (по $240 тыс.), сообщила пресс-служба суда.
Кроме того, им запрещено покидать Грузию без предупреждения следственного органа и согласия с его стороны.
Между тем, сторона защиты ходатайствовала перед судом о том, чтобы не применять какие-либо меры пресечения в отношении обвиняемых.
Как сообщалось, Генпрокуратура Грузии в среду предъявила Хазарадзе и Джапаридзе обвинение по факту легализации незаконных доходов в размере $16,754 млн, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере. Оба обвиняемых категорически отрицают свою вину, считая, что дело против них "высосано из пальца и абсурдно".
Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании "Самгори трейд" и "Самгори М" взяли в ТВС банке кредит без надлежащего обеспечения на сумму около $17 млн. Средства сразу после их поступления на счет были переданы Хазарадзе и Джапаридзе. Полученные деньги ими не были возвращены.
В ходе начатой в мае 2018 года проверки TBC банка служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в деле явно просматриваются признаки легализации незаконных доходов и других противозаконных действий. В связи с этим в августе того же года прокуратура начала расследование в соответствии со ст.194 ч.3 п."г" Уголовного кодекса Грузии.
Основным акционером ТВС банка является ТВС Bank Group Plc (99,88%). На 1 апреля 2019 года активы банка составляли $5,383 млрд, или 37,4% совокупных активов банковского сектора страны.
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