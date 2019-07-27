На отдыхе за границей российские дети чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании, показало исследование СК "АльфаСтрахование".
В компании проанализировали обращения родителей застрахованных детей за медицинской помощью в 2017-2018 гг.
"На первом месте оказалась Болгария, на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений. Чаще всего от недомоганий страдали дети от 8 до 17 лет. Следом идет Турция (10,08%), там помощь чаще всего требовалась малышам до трех лет. Замыкает тройку Испания (9,73%), где болели дети возрастом от 3 до 7 лет", - рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе страховой компании.
Далее в антирейтинге идет Кипр (6,06%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), где болели малыши до трех лет.
"В десятку стран, отдых в которых был омрачен болезнью ребенка, также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений", - уточнили в пресс-службе.
Реже всего дети болели в Грузии, Индонезии, Израиле, Австрии и Франции.
"За границей, в другой климатической зоне, дети подвержены различным опасностям - от аллергических реакций и расстройств пищеварения, вызванных сменой воды и обилием непривычной пищи, до травм. Самостоятельная оплата врачебной помощи в чужой стране может существенно подорвать бюджет семьи, а при наличии полиса страховая компания возьмет на себя решение финансовых и организационных вопросов, касающихся медицинской помощи", - заключили в пресс-службе.
Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»
Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нацбанк Белоруссии: рост "токсичных" активов банков может стать источником риска для экономики страны
Предварительное слушание по делу основателей крупнейшего в Грузии банка назначено на 12 сентября
Азерэнержи привлекает консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Брюсселе из-за жары закрывали для посещения символ бельгийской столицы - Атомиум
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору