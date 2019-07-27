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Дальнее зарубежье 27.07.2019 13:50

В Брюсселе из-за жары закрывали для посещения символ бельгийской столицы - Атомиум

Впервые за все свое существование с 1958 года знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы - Атомиум - закрыл в пятницу свои двери для туристов из-за слишком высокой температуры в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа.

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта, сообщил в своем репортаже телеканал RTBF.

Сегодня во второй половине дня над билетной кассой было вывешено объявление, что Атомиум временно закрыт из-за слишком высокой температуры внутри сооружения.

Когда температура в помещениях, посещаемых туристами, поднялась до 37 градусов, дирекция приняла решение закрыть монумент.

Официальный представитель Атомиума объяснила телеканалу, что в 2006 году во время ремонта монумента, созданного по проекту архитектора Андре Ватеркейна к открытию Всемирной выставки 1958 года, под металлическую обшивку конструкции добавили дополнительную теплоизоляцию. Однако в жару, установившуюся в Бельгии, где в четверг был побит исторический температурный рекорд и в одном из регионов отмечена наивысшая температура в 41,8 градусов, этих средств оказалось недостаточно.

После 18:00 местного времени (19:00 мск) Атомиум был открыт вновь для вечернего сеанса.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ЖАРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]