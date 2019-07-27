Лидеры Киргизии и Таджикистана вновь заявляют о приверженности укреплению добрососедства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Чолпон-Ате (север Киргизии) в субботу заявили о единстве позиций по укреплению добрососедских отношений и активизации сотрудничества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Президент Киргизии на встрече с Рахмоном заявил, что визит таджикского лидера "придаст дополнительный импульс активизации взаимовыгодного сотрудничества", указав, что в Киргизии "удовлетворены вчерашними переговорами (в таджикской Исфаре - ИФ), которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия".

"Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, мы проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации киргизско-таджикской границы, договорились по границе вести работу "от простого к сложному", придерживаясь принципов взаимного уважения и учёта взаимных интересов", - сказал Жээнбеков, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водно-энергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Киргизии и Таджикистану, и в данном контексте республика высоко оценивает и поддерживает созидательную политику Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне", - подчеркнул президент Киргизии.

Он выразил уверенность в том, что прошедшая в пятницу на перекрестном участке киргизско-таджикской госграницы встреча "станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества".

В свою очередь президент Таджикистана заявил, что встреча с главой Киргизии в Чолпон-Ате "предоставляет возможность для продолжения конструктивного диалога по актуальным вопросам киргизско-таджикской повестки дня".

"Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Киргизией, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Киргизией", - подчеркнул Рахмон.

В пресс-службе добавили, что в ходе двухдневных встреч, которые прошли сначала на территории Таджикистана, а затем в Киргизии, главы государств "обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации киргизско-таджикской государственной границы".

Встречи двух президентов в таджикской Исфаре и в Чолпон-Ате, после того, как 22 июля в Баткенской области произошел конфликт между жителями киргизского села Ак-Сай и таджикского села Ворух на границе двух стран, в результате которого с обеих сторон пострадали десятки людей.

Участок на киргизско-таджикской границе, где произошел инцидент, относится к неописанным участкам с высоким конфликтным потенциалом. С начала года между жителями приграничных сел Ворух и Аксай произошло несколько конфликтов, сопровождавшихся перекрытием дорог. Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад.