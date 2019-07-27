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Финансы 27.07.2019 14:17

Нацбанк Белоруссии: рост "токсичных" активов банков может стать источником риска для экономики страны

Национальный банк Белоруссии (НББ) озабочен заметным ростом необслуживаемых активов белорусских банков.

"На сегодняшний день кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков, возможная реализация этого риска может привести к реализации системных рисков, как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом", - заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко на расширенном заседании правления НББ. Текст доклада Лапко опубликован на сайте НББ.

По его словам, в настоящее время "вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства, и главы государства".

Лапко сообщил, что доля необслуживаемых кредитов с 1 мая 2018 года (с 1 мая 2008 года в Белоруссии была скорректирована методика расчета проблемных активов банков - ИФ) увеличилась почти в 1,7 раза - с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 года. Объем необслуживаемых активов за этот период вырос в 1,8 раза - до 3,2 млрд бел. рублей.

Лапко напомнил, что пороговый показатель доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, составляет не более 10% и является одним из ключевых критериев стабильности банковского сектора страны.

Замглавы НББ пояснил, что значительный рост проблемных активов обусловлен увеличением реструктуризированной задолженности. Ее доля в необслуживаемых активах на 1 июля 2019 года составила 89,8%.

"Значительные опасения вызывает и рост безнадежной задолженности, учитываемой на внебалансовых счетах. Ее объем на 1 июля 2019 года составил 3,4 млрд бел. рублей и превышает объем необслуживаемых активов на балансе", - подчеркнул Лапко.

Он также констатировал, что основной объем проблемной задолженности сконцентрирован в госбанках. "Это связано с тем, что существенное увеличение объема необслуживаемых активов произошло за счет реструктуризации кредитной задолженности крупных заемщиков - юридических лиц государственной формы собственности", - пояснил замглавы НББ.

Он также сообщил, что Национальный банк запросил у банков прогноз доли необслуживаемых активов на конец года. "Согласно полученным данным, уровень ожиданий - в пределах 6,41-6,45% при прочих равных условиях без учета потенциальных шоков", - отметил Лапко. Между тем, по его словам, "в случае реализации стандартного шока банковский сектор сможет противостоять возможному ухудшению качества кредитного портфеля".

В Белоруссии в настоящее время действует 24 банка, в том числе 10 с иностранным капиталом. На два крупнейших государственных банка - Беларусбанк и Белагропромбанк приходится почти 70% активов банковской системы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАЦБАНК, КРЕДИТЫ, РИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]