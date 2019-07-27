Национальный банк Белоруссии (НББ) озабочен заметным ростом необслуживаемых активов белорусских банков.

"На сегодняшний день кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков, возможная реализация этого риска может привести к реализации системных рисков, как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом", - заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко на расширенном заседании правления НББ. Текст доклада Лапко опубликован на сайте НББ.

По его словам, в настоящее время "вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства, и главы государства".

Лапко сообщил, что доля необслуживаемых кредитов с 1 мая 2018 года (с 1 мая 2008 года в Белоруссии была скорректирована методика расчета проблемных активов банков - ИФ) увеличилась почти в 1,7 раза - с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 года. Объем необслуживаемых активов за этот период вырос в 1,8 раза - до 3,2 млрд бел. рублей.

Лапко напомнил, что пороговый показатель доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, составляет не более 10% и является одним из ключевых критериев стабильности банковского сектора страны.

Замглавы НББ пояснил, что значительный рост проблемных активов обусловлен увеличением реструктуризированной задолженности. Ее доля в необслуживаемых активах на 1 июля 2019 года составила 89,8%.

"Значительные опасения вызывает и рост безнадежной задолженности, учитываемой на внебалансовых счетах. Ее объем на 1 июля 2019 года составил 3,4 млрд бел. рублей и превышает объем необслуживаемых активов на балансе", - подчеркнул Лапко.

Он также констатировал, что основной объем проблемной задолженности сконцентрирован в госбанках. "Это связано с тем, что существенное увеличение объема необслуживаемых активов произошло за счет реструктуризации кредитной задолженности крупных заемщиков - юридических лиц государственной формы собственности", - пояснил замглавы НББ.

Он также сообщил, что Национальный банк запросил у банков прогноз доли необслуживаемых активов на конец года. "Согласно полученным данным, уровень ожиданий - в пределах 6,41-6,45% при прочих равных условиях без учета потенциальных шоков", - отметил Лапко. Между тем, по его словам, "в случае реализации стандартного шока банковский сектор сможет противостоять возможному ухудшению качества кредитного портфеля".

В Белоруссии в настоящее время действует 24 банка, в том числе 10 с иностранным капиталом. На два крупнейших государственных банка - Беларусбанк и Белагропромбанк приходится почти 70% активов банковской системы.