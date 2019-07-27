В Тбилиси заявляют, что для начала международных воздушных перевозок в Сухумском аэропорту необходимо разрешение Грузии

Агентство гражданской авиации Грузии исключает возможность осуществления международных воздушных перевозок в Сухумском аэропорту без разрешения грузинской стороны.
"Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов", - говорится в заявлении агентства, распространенном в связи с намерением властей Абхазии наделить Сухумский аэропорт статусом аэропорта совместного базирования и восстановить авиасообщение с Россией.
В заявлении отмечается, что, если какая-либо авиакомпания начнет полеты в Сухум, "это нарушит международное право в сфере гражданской авиации, а также грузинское законодательство об оккупированных территориях, что осложнит работу данной авиакомпании на международном и грузинском направлениях".
"Аэропорт Сухуми закрыт грузинской стороной с 1993 года. Он не сертифицирован авиационными властями Грузии. При этом Международная организация гражданской авиации (ICAO) признает Абхазию частью Грузии", - сказано в заявлении.
При этом подчеркивается, что ICAO не присваивал Сухумскому аэропорту определяющий местоположение четырехзначный код, предоставление которого осуществляется только на основании ходатайства уполномоченных авиационных властей.
"На территории Грузии использование аэродрома в целях гражданской авиации не допускается, если его эксплуатант не имеет сертификата годности аэродрома, выданного Агентством гражданской авиации Грузии", - говорится в заявлении.
В пятницу сообщалось, что президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании правительства подписал распоряжение о наделении аэропорта Сухума статусом аэропорта совместного базирования, что предусматривает использование воздушной гавани как военными самолетами, так и гражданской авиацией.
"После реконструкции аэропорта планируется восстановить авиационное сообщение Абхазии и России, которое прекратилось 26 лет назад из-за грузино-абхазской войны", - заявил на заседании председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.
Со своей стороны премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании правительства подписал распоряжение о подготовке до 1 ноября нормативно-правовых актов об использовании воздушного пространства республики и выполнении мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта "Сухум".
Пипия также сообщил, что Сухумскому аэропорту и воздушному пространству Абхазии присвоен международный четырехбуквенный код URAS для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ
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