Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.07.2019 15:19

В Тбилиси заявляют, что для начала международных воздушных перевозок в Сухумском аэропорту необходимо разрешение Грузии

Агентство гражданской авиации Грузии исключает возможность осуществления международных воздушных перевозок в Сухумском аэропорту без разрешения грузинской стороны.

"Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов", - говорится в заявлении агентства, распространенном в связи с намерением властей Абхазии наделить Сухумский аэропорт статусом аэропорта совместного базирования и восстановить авиасообщение с Россией.

В заявлении отмечается, что, если какая-либо авиакомпания начнет полеты в Сухум, "это нарушит международное право в сфере гражданской авиации, а также грузинское законодательство об оккупированных территориях, что осложнит работу данной авиакомпании на международном и грузинском направлениях".

"Аэропорт Сухуми закрыт грузинской стороной с 1993 года. Он не сертифицирован авиационными властями Грузии. При этом Международная организация гражданской авиации (ICAO) признает Абхазию частью Грузии", - сказано в заявлении.

При этом подчеркивается, что ICAO не присваивал Сухумскому аэропорту определяющий местоположение четырехзначный код, предоставление которого осуществляется только на основании ходатайства уполномоченных авиационных властей.

"На территории Грузии использование аэродрома в целях гражданской авиации не допускается, если его эксплуатант не имеет сертификата годности аэродрома, выданного Агентством гражданской авиации Грузии", - говорится в заявлении.

В пятницу сообщалось, что президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании правительства подписал распоряжение о наделении аэропорта Сухума статусом аэропорта совместного базирования, что предусматривает использование воздушной гавани как военными самолетами, так и гражданской авиацией.

"После реконструкции аэропорта планируется восстановить авиационное сообщение Абхазии и России, которое прекратилось 26 лет назад из-за грузино-абхазской войны", - заявил на заседании председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Со своей стороны премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании правительства подписал распоряжение о подготовке до 1 ноября нормативно-правовых актов об использовании воздушного пространства республики и выполнении мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта "Сухум".

Пипия также сообщил, что Сухумскому аэропорту и воздушному пространству Абхазии присвоен международный четырехбуквенный код URAS для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АБХАЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Премьер Грузии не видит альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности страны Глава Минобороны Грузии считает угрозой российские военные учения в Абхазии Грузинский премьер считает войну в Абхазии 1992-1993 гг. огромной ошибкой В Тбилиси заявляют о размещении Россией в Абхазии дополнительных комплексов С-300 Грузинский премьер исключает новые попытки силового решения конфликта с Южной Осетией и Абхазией МИД Грузии выразил протест в связи с убийством на границе с Абхазией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]