Азерэнержи привлекает консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне

ОАО «Азерэнержи» отбирает консультанта для проектирования и контроля над строительством новой электростанции «Гобу» мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 500 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 10:00 27 августа. Тендерная процедура состоится в 10:00 28 августа.Телефон для справок: (+99412)598-26-96, 490-09-27, 598-05-56. Контактное лицо- Эльчин Исмайлов.

Ранее сообщалось, что станция электростанция «Гобу» будет построена в поселке Кобу Абшеронского района Азербайджана. «Азерэнержи» рассчитывает в текущем году отобрать консультанта по данному проекту и компанию проектировщика. Цель проекта - удовлетворение в большем объеме растущих потребностей Азербайджана в электроэнергии.

Азерэнержи летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции мощностью 385 МВт на Абшероне. Станцию изначально предполагалось соорудить в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Компания рассчитывала в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila».



Н.Аббасова