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ТЭК 27.07.2019 10:44

Азерэнержи привлекает консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне

ОАО «Азерэнержи» отбирает консультанта для проектирования и контроля над строительством новой электростанции «Гобу» мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 500 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 10:00 27 августа. Тендерная процедура состоится в 10:00 28 августа.Телефон для справок: (+99412)598-26-96, 490-09-27, 598-05-56. Контактное лицо- Эльчин Исмайлов.

Ранее сообщалось, что станция электростанция «Гобу» будет построена в поселке Кобу Абшеронского района Азербайджана. «Азерэнержи» рассчитывает в текущем году отобрать консультанта по данному проекту и компанию проектировщика. Цель проекта - удовлетворение в большем объеме растущих потребностей Азербайджана в электроэнергии.

Азерэнержи летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции мощностью 385 МВт на Абшероне. Станцию изначально предполагалось соорудить в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Компания рассчитывала в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila».


Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]