Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.07.2019 11:46

Бывшему министру обороны Грузии Окруашвили предъявили обвинение по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Бывшему министру обороны Грузии и лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили в субботу предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Как сообщил журналистам адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, обвинение предъявлено по ч. 1 и статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

"Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", - сказал адвокат.

По мнению Чабашвили, у стороны обвинения нет никаких твердых доказательств вины его подзащитного.

Адвокат не считает твердыми доказательствами видеокадры, на которых видно, как Окруашвили вместе с другими лицами предположительно пытается прорвать кордон полиции и участвует в попытке прорваться в здание парламента. Также он не считает убедительными показания свидетелей, которые, по его словам, являются сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Чабашвили, Окруашвили полностью отрицает свою вину.

При этом адвокат намерен настаивать, чтобы суд оставил Окруашвили на свободе.

В минувший четверг Окруашвили был задержан сотрудниками МВД.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/МИНИСТР, БЕСПОРЯДКИ, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Экс-глава МИД Грузии Зурабишвили перед президентскими выборами решила отказаться от гражданства Франции Суд в Грузии приговорил экс-министра обороны страны Бачо Ахалая к девяти годам лишения свободы по делу о смерти полковника Тетрадзе В Грузии вынесен приговор бывшему министру обороны Ахалая Гостя экс-министра спорта Грузии застрелили во время застолья Экс-министр госбезопасности Грузии Хабурдзания, возможно, вернется на родину Экс-министр юстиции Грузии стал заочно обвиняемым

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]