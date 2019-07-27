Северная Корея могла произвести 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита США-КНДР - доклад

Северная Корея, вероятно, произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США.
В докладе также отмечается, что в целом КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.
Кроме того, активность на территории ряда объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие. Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей и использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие, пишет газета.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. Второй саммит в начале 2019 года в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.
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