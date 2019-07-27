Мощные землетрясения на Филиппинах привели к гибели восьми человек

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами мощных землетрясений на Филиппинах, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще 60 человек пострадали.

По данным агентства, сильные подземные толчки привели к значительному ущербу. В результате землетрясений оказались повреждены жилые дома, а также объекты культурного наследия, которые посещают туристы.

В субботу утром на Филиппинах были зафиксированы три сильных землетрясения с интервалом в несколько часов. Все они произошли на территории муниципалитета Итбаят.

Магнитуда первого землетрясения составила 5,4. В скором времени произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 5,7.