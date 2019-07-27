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Дальнее зарубежье 27.07.2019 11:54

Мощные землетрясения на Филиппинах привели к гибели восьми человек

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами мощных землетрясений на Филиппинах, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще 60 человек пострадали.

По данным агентства, сильные подземные толчки привели к значительному ущербу. В результате землетрясений оказались повреждены жилые дома, а также объекты культурного наследия, которые посещают туристы.

В субботу утром на Филиппинах были зафиксированы три сильных землетрясения с интервалом в несколько часов. Все они произошли на территории муниципалитета Итбаят.

Магнитуда первого землетрясения составила 5,4. В скором времени произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 5,7.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]