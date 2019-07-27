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Регион 27.07.2019 11:57

Более 100 линий электропередачи подтоплено в Амурской области

В результате прохождения паводка в Амурской области затоплено 103 воздушные линии электропередачи, оперативные службы дежурят в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4-35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ", - говорится в сообщении.

По прогнозу МЧС, есть риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селах Новокиевка и Мазаново.

"Для обеспечения безопасности населения от электроснабжения отключены подтопленные села в Селемджинском и Мазановском районах, из которых проводится эвакуация людей", - отмечается в сообщении.

Оперативные службы "Амурских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") работают в круглосуточном режиме. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИАМУРЬЕ, ЛЭП, ПОДТОПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]