Более 100 линий электропередачи подтоплено в Амурской области

В результате прохождения паводка в Амурской области затоплено 103 воздушные линии электропередачи, оперативные службы дежурят в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4-35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ", - говорится в сообщении.

По прогнозу МЧС, есть риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селах Новокиевка и Мазаново.

"Для обеспечения безопасности населения от электроснабжения отключены подтопленные села в Селемджинском и Мазановском районах, из которых проводится эвакуация людей", - отмечается в сообщении.

Оперативные службы "Амурских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") работают в круглосуточном режиме. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам.