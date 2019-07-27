Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Волкер не исключил возможность визита Трампа на Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - сказал спецпредставитель госдепа.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Волкер также сказал, что не видит признаков того, что Россия готова отпустить украинских военных моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - сказал он.

Как сообщалось, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.