США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы будем считать этот режим ответственным за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, борющихся за свободу!" - написал Помпео в своем твиттере.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны. Кроме того, госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы.