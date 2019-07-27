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Дальнее зарубежье 27.07.2019 13:15

США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы будем считать этот режим ответственным за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, борющихся за свободу!" - написал Помпео в своем твиттере.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны. Кроме того, госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы.

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Тэги: США, КУБА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]