Немецкая группы Rammstein в понедельник собирает полные Лужники. Все билеты раскуплены.
Концерт музыкантов пройдет в рамках большого стадионного европейского тура Europe Stadium Tour 2019, на котором рок-группа после десятилетнего перерыва представит новый альбом.
Предыдущий студийный альбом Rammstein "Liebe Ist Fur Alle Da" вышел 2009 году.
Седьмой студийный альбом группы, который рок-музыканты оставили без названия, был выпущен 17 мая 2019 года. Официально альбом был анонсирован 28 марта 2019 года, одновременно с выпуском сингла "Deutschland". Концертный тур в поддержу альбома начался 27 мая 2019 года.
Как отметили организаторы, из-за большого ажиотажа выступление музыкантов пришлось перенести с ВТБ-Арены, где изначально планировался концерт, в "Лужники". Все билеты на шоу были раскуплены.
Из-за концерта рок-музыкантов в Москве будет перекрыт ряд улиц на юго-западе Москвы. С 22:00 до окончания мероприятия будут перекрыты Проектируемый проезд №2309 от улицы Хамовнический вал до 3-й Фрунзенской улицы, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, 3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова и улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы. Кроме того, с 06:00 понедельника до окончания мероприятия на указанных участках будет запрещена парковка.
Rammstein - немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Состав группы с ее основания ни разу не менялся. Неизменный фронтмен группы - немецкий вокалист Тилль Линдеманн. Он же является автором текстов песен Rammstein.
Группа отличается эпатирующими текстами песен, в которых Линдеманн описывает отдельно взятую тему, которые балансируют на грани морали и эстетики. Сценические выступления рок-музыкантов, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Музыканты всегда на своих выступлениях исполняют композиции в живую.
Дебютный альбом метал-группы "Herzeleid" вышел 29 сентября 1995 года.
Однако мировую известность им принес третий альбом "Mutter", который журнал Metal Hammer включил в 200 лучших рок-альбомов всех времён.
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