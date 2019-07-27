Поиски потерпевшего крушение над Каспием истребителя МиГ-29 продолжаются –Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана продолжает поиски военного самолета МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием, говорится в сообщении пресс-службы ведоства.

«В оперативном штабе, созданном в связи с крушением самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб», - отмечается в информации.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.



Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.



Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.