Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС

Армянские снайперы обстреляли военный грузовик в тылу азербайджанских боевых позиций на линии соприкосновения войск, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Противник, нарушив режим прекращения огня, совершил очередную провокацию в отношении боевых позиций Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской границе. Военный грузовик "Камаз", двигающийся в тылу боевых позиций Азербайджана, был обстрелян вражескими снайперами, и одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля", - отмечается в информации.

Снайперский обстрел был подавлен ответным огнем.

В ГПС подчеркнули, что подразделения Погранвойск контролируют оперативную ситуацию на участке несения службы на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе.

Н.Аббасова