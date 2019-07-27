Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.07.2019 13:48

Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС

Армянские снайперы обстреляли военный грузовик в тылу азербайджанских боевых позиций на линии соприкосновения войск, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Противник, нарушив режим прекращения огня, совершил очередную провокацию в отношении боевых позиций Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской границе. Военный грузовик "Камаз", двигающийся в тылу боевых позиций Азербайджана, был обстрелян вражескими снайперами, и одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля", - отмечается в информации.

Снайперский обстрел был подавлен ответным огнем.

В ГПС подчеркнули, что подразделения Погранвойск контролируют оперативную ситуацию на участке несения службы на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗОВИК, ОБСТРЕЛ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]