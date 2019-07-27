Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.07.2019 14:55

Трех осужденных за терроризм и убийства казнили в Бахрейне

В Бахрейне привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в терроризме и убийстве имама, передают в субботу западные СМИ.

Прокуратура Бахрейна в своем заявлении не указывает имена мужчин, однако отмечает, что они были осуждены по двум отдельным делам. Одно из них касалось терроризма и убийства полицейского в 2017 году, а другое - убийства имама.

Ранее правозащитники предупреждали, что в Бахрейне грозит смертная казнь двум шиитским активистам - Али аль-Арабу и Ахмеду аль-Малали. К их освобождению призывали, в частности, в ООН и организации Amnesty International.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАХРЕЙН, ОСУЖДЕННЫЕ, КАЗНЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]