Трех осужденных за терроризм и убийства казнили в Бахрейне

В Бахрейне привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в терроризме и убийстве имама, передают в субботу западные СМИ.

Прокуратура Бахрейна в своем заявлении не указывает имена мужчин, однако отмечает, что они были осуждены по двум отдельным делам. Одно из них касалось терроризма и убийства полицейского в 2017 году, а другое - убийства имама.

Ранее правозащитники предупреждали, что в Бахрейне грозит смертная казнь двум шиитским активистам - Али аль-Арабу и Ахмеду аль-Малали. К их освобождению призывали, в частности, в ООН и организации Amnesty International.