Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в АрМИ-2019, отправились в Россию и Узбекистан, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Азербайджанские военнослужащие отправились в Россию и Узбекистан для участия в конкурсах «Танковый биатлон», «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» которые пройдут в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019»»,- говорится в сообщении.
Соревнования будут проводиться с 3 по 17 августа.
Н.Аббасова
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