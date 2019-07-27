Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в АрМИ-2019, отправились в Россию и Узбекистан, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Азербайджанские военнослужащие отправились в Россию и Узбекистан для участия в конкурсах «Танковый биатлон», «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» которые пройдут в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019»»,- говорится в сообщении.

Соревнования будут проводиться с 3 по 17 августа.



Н.Аббасова