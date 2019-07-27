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Внешняя политика 27.07.2019 13:58

Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в АрМИ-2019, отправились в Россию и Узбекистан, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Азербайджанские военнослужащие отправились в Россию и Узбекистан для участия в конкурсах «Танковый биатлон», «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» которые пройдут в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019»»,- говорится в сообщении.

Соревнования будут проводиться с 3 по 17 августа.


Н.Аббасова

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Тэги: ВОЕННЫЕ, ИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]