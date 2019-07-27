Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста в пригороде Гонконга, передает в субботу местное телевидение.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Несанкционированная акция протеста состоялась в пригородном районе Юэн Лун, где неделю назад произошла массовая драка: тогда группа неизвестных избила продемократических активистов.
Массовые акции протеста продолжаются в Гонконге с начала июля.
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