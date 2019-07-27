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Дальнее зарубежье 27.07.2019 14:43

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста в пригороде Гонконга, передает в субботу местное телевидение.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Несанкционированная акция протеста состоялась в пригородном районе Юэн Лун, где неделю назад произошла массовая драка: тогда группа неизвестных избила продемократических активистов.

Массовые акции протеста продолжаются в Гонконге с начала июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]