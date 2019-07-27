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Регион 27.07.2019 15:00

В Грузии в пропасть упал грузовик, судьба семерых из 12 пассажиров неизвестна - СМИ

На горной дороге в горном регионе Тушетия в восточной Грузии "КамАЗ", в котором находились 12 человек, в результате ДТП сорвался в пропасть с 400-метровой высоты, сообщает в субботу телекомпания "Имеди".

По данным телеканала, информации о погибших пока нет. Известно, что пятерым находящимся в кузове автомобиля удалось выпрыгнуть, судьба остальных неизвестна. К месту происшествия направляются спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Все попавшие в ДТП были жителями села Алвани. Они направлялись в село Омало на традиционный местный праздник.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРУЗОВИК, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]