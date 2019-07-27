В Грузии в пропасть упал грузовик, судьба семерых из 12 пассажиров неизвестна - СМИ

На горной дороге в горном регионе Тушетия в восточной Грузии "КамАЗ", в котором находились 12 человек, в результате ДТП сорвался в пропасть с 400-метровой высоты, сообщает в субботу телекомпания "Имеди".

По данным телеканала, информации о погибших пока нет. Известно, что пятерым находящимся в кузове автомобиля удалось выпрыгнуть, судьба остальных неизвестна. К месту происшествия направляются спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Все попавшие в ДТП были жителями села Алвани. Они направлялись в село Омало на традиционный местный праздник.