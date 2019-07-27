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Регион 27.07.2019 15:10

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В подмосковном Серпухове в карьер упал самолет, на борту находились два человека, они погибли, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе в областном главке МЧС.

"Воздушное судно упало в карьер в деревне Дракино Серпуховского района", - сказали в пресс-службе.

"По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир, оба погибли", - сказали в пресс-службе.

"Экстренные службы отправились на место крушения", - добавили в МЧС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]