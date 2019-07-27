Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В подмосковном Серпухове в карьер упал самолет, на борту находились два человека, они погибли, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе в областном главке МЧС.

"Воздушное судно упало в карьер в деревне Дракино Серпуховского района", - сказали в пресс-службе.

"По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир, оба погибли", - сказали в пресс-службе.

"Экстренные службы отправились на место крушения", - добавили в МЧС.