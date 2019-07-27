Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе

Президент России Владимир Путин в субботу начал глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате "C-explorer 3.11".
Цель погружения - затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308. Субмарина была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО).
Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе Щ-308, в частности.
Путину также показали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 и других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в районе погружения стоит ясная солнечная погода, волнение на море отсутствует.
Путин давно интересуется подводными исследованиями и неоднократно принимал участие в экспедициях РГО.
Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году - с помощью глубоководного аппарата "Мир" он совершил погружение на дно Байкала, чтобы ознакомиться с флорой, фауной и природными ресурсами уникального озера.
В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Кроме того, президент уже дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива, там, где затоплена часть античного города Фанагория.
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