Трамп раскритиковал конгрессмена Каммингса за его слова о состоянии американо-мексиканской границы

Президент США Дональд Трамп в субботу обрушился с критикой на Элайджа Каммингса, который негативно высказывался о состоянии границы США с Мексикой.
"Элайджа Каммингс был грубым хамом, когда он кричал на прекрасных мужчин и женщин, работающих в пограничной службе, говоря об ужасных условиях на южной границе США, тогда как в реальности его Балтимор (находится в штате Мэриленд, который Каммингс представляет в Палате представителей - ИФ) гораздо хуже и опаснее", - написал Трамп в своем "Твиттере".
По мнению американского лидера, Балтимор рассматривается как "худший округ в США".
"В ходе посещения конгрессменами границы на прошлой неделе стало очевидно, что там чисто, граница функционирует исправно и эффективно, но она переполнена", - добавил Трамп.
"Если бы он (Каммингс - ИФ) провел больше времени в Балтиморе, то он бы привел в порядок это опасное и мерзкое место", - сказал президент США.
На прошлой неделе группа демократов во главе с лидером сенатского меньшинства Чарльзом Шумером отправились на границу США и Мексики для проверки условий в центрах содержания мигрантов. В свою очередь, Трамп заявил, что в скором времени намерен встретиться Шумером.
Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель без достаточного питания и воды.
Азербайджанские военные отправились в Россию и Узбекистан для участия в «Армейских международных играх – 2019»
Армянские снайперы нарушили режим прекращения огня, обстреляв грузовик в тылу боевых позиций Азербайджана - ГПС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нацбанк Белоруссии: рост "токсичных" активов банков может стать источником риска для экономики страны
Предварительное слушание по делу основателей крупнейшего в Грузии банка назначено на 12 сентября
Азерэнержи привлекает консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне
Началась официальная церемония закрытия «EYOF Baku-2019»
К поискам азербайджанского истребителя МиГ-29 на Каспии привлечены вертолеты и плавсредства - Минобороны
Болгария и Турция вошли в список самых опасных стран для детского отдыха - СК "АльфаСтрахование"
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору