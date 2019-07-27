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Дальнее зарубежье 27.07.2019 19:50

Трамп раскритиковал конгрессмена Каммингса за его слова о состоянии американо-мексиканской границы

Президент США Дональд Трамп в субботу обрушился с критикой на Элайджа Каммингса, который негативно высказывался о состоянии границы США с Мексикой.

"Элайджа Каммингс был грубым хамом, когда он кричал на прекрасных мужчин и женщин, работающих в пограничной службе, говоря об ужасных условиях на южной границе США, тогда как в реальности его Балтимор (находится в штате Мэриленд, который Каммингс представляет в Палате представителей - ИФ) гораздо хуже и опаснее", - написал Трамп в своем "Твиттере".

По мнению американского лидера, Балтимор рассматривается как "худший округ в США".

"В ходе посещения конгрессменами границы на прошлой неделе стало очевидно, что там чисто, граница функционирует исправно и эффективно, но она переполнена", - добавил Трамп.

"Если бы он (Каммингс - ИФ) провел больше времени в Балтиморе, то он бы привел в порядок это опасное и мерзкое место", - сказал президент США.

На прошлой неделе группа демократов во главе с лидером сенатского меньшинства Чарльзом Шумером отправились на границу США и Мексики для проверки условий в центрах содержания мигрантов. В свою очередь, Трамп заявил, что в скором времени намерен встретиться Шумером.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель без достаточного питания и воды.

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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕССМЕН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]