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Регион 27.07.2019 18:29

Президент Грузии призывает эмигрантов использовать закон, позволяющий им сохранить гражданство по простой процедуре

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к грузинским эмигрантам с призывом воспользоваться изменениями, внесенными в закон "О гражданстве Грузии", в соответствии с которыми они могут сохранить гражданство страны посредством упрощенной процедуры.

"Закон действует до 15 августа, что позволяет грузинским эмигрантам сохранять гражданство нашей страны с помощью простой процедуры", - написала Зурабишвили в субботу на своей странице в Facebook.

При этом она отмечает, что лично начала эту инициативу еще несколько лет, и для нее стратегически важно сохранить каждого гражданина, и этим шансом уже воспользовались тысячи граждан Грузии.

"Особенно хочу попросить тех грузинских эмигрантов, которые проводят лето в Грузии, если вы в последнее время получили гражданство другой страны, обязательно найдите время и посетите Дом юстиции! Все должны использовать эту возможность!", - пишет Зурабишвили.

Кроме того, согласно информации, распространенной администрацией президента, в результате изменений, внесенных в 2018 году в закон "О гражданстве Грузии", граждане Грузии имеют возможность получить гражданство и другой страны, и при этом им не прекращается грузинское гражданство, что предусматривалось прежней редакцией закона.

"Те, кто утратил гражданство Грузии для получения гражданства другой страны, имеют право обратиться в Агентство по сохранению гражданства Грузии до 15 августа 2019 года. Если связь с Грузией будет признана надежной, согласие на сохранение гражданства будет предоставлено в простой процедуре", - говорится в сообщении администрации президента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭМИГРАНТЫ, ГРАЖДАНСТВО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]