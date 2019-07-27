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Дальнее зарубежье 27.07.2019 20:31

В минобороны Сербии сообщили о доставке десяти БРДМ-2 из России

Десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в Сербию из России, сообщают в субботу сербские СМИ со ссылкой на минобороны Сербии.

В заявлении сербского министерства обороны отмечается, что техника, а также ее запасные части беспрепятственно были доставлены в страну в соответствии с нормами международного права.

Издания отмечают, что доставка техники осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, заключенным между двумя странами.

Накануне стало известно, что Румыния запретила транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.

В свою очередь, МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

По некоторым данным, речь идет о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники якобы была задержана на территории Румынии.

Минобороны РФ заявило, что не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]