В минобороны Сербии сообщили о доставке десяти БРДМ-2 из России

Десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в Сербию из России, сообщают в субботу сербские СМИ со ссылкой на минобороны Сербии.
В заявлении сербского министерства обороны отмечается, что техника, а также ее запасные части беспрепятственно были доставлены в страну в соответствии с нормами международного права.
Издания отмечают, что доставка техники осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, заключенным между двумя странами.
Накануне стало известно, что Румыния запретила транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.
В свою очередь, МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.
По некоторым данным, речь идет о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники якобы была задержана на территории Румынии.
Минобороны РФ заявило, что не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
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