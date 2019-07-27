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Регион 27.07.2019 16:43

В Грузии начались совместные с НАТО масштабные военные учения Agile Spirit 2019

Проведение в Грузии многонациональных учений Agile Spirit 2019 является еще одним шагом на пути к членству в НАТО, заявил в субботу в Сенаки на церемонии открытия учений командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая.

"Многонациональные учения полностью отвечают заявленной политике нашей страны - больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Это одно из самых масштабных учений, которые проводятся в Грузии", - сказал Чачибая.

Командующий Национальной гвардией штата Джорджия, бригадный генерал Рэнделл Симмонс заявил на церемонии, что Грузия является главным стратегическим партнером США.

Бригадный генерал указал на тот факт, что в Agile Spirit в нынешнем году принимают участие свыше 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

По его словам, данные учения направлены на сохранение мира и стабильности в регионе и мире.

По данным Минобороны Грузии, учения продлятся до 9 августа. Учения будут проходить параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).

Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВОЙСКА, НАТО, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]